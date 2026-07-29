В Камне-на-Оби женщина избила мать, прикованную к инвалидному креслу

Потерпевшая получила гематомы плеча и задней поверхности лопаточной области В Камне-на-Оби местную жительницу признали виновной в нанесении побоев собственной матери, передвигающейся в инвалидной коляске.
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