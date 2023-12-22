В Севастополе в пятницу больше 70 улиц будут временно обесточены

В связи с работами на городских сетях 22 декабря будет прекращена подача электроэнергии.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго» электроэнергия не будет подаваться следующим потребителям: до 12:00 улица Керченская, 27-54; улица Батумская, 23-41, 27а; улица Бутакова, 7-12; улица Демидова, 11, 11а, 16-18; улица Новороссийская, 20, 24-36; улица Коли Пищенко, 15, 17, 17а, 18-27, 20а; улица Ереванская, 3; улица Казанская, 17-31; улица Инкерманская, 1-6, 8, 10, 12-16; улица Багрия, 49а, 53; улица Овражная, 2-20; улица Окружная, 1-15, 16-37; улица Ореховая, 1-20; улица Рассветная, 1, 3-23; улица Силантьева, 39а, 41-47, 62-70, 86-88; улица Тарутинская, 18-41, 45, 51-57; улица Дубинина, 1-11.