Пашинян: Армения ищет экономическую и политическую альтернативу России

Армения находится в поисках не только экономической, но и политической альтернативы России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе брифинга, отвечая на вопрос о политической составляющей кризиса с РФ, передает ТАСС.
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