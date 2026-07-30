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Газета.ру

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Пашинян: Армения ищет экономическую и политическую альтернативу России

Пашинян: Армения ищет экономическую и политическую альтернативу России

Армения находится в поисках не только экономической, но и политической альтернативы России, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе брифинга, отвечая на вопрос о политической составляющей кризиса с РФ, передает ТАСС.

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