БАДы, дженерики, гомеопатия: как разобраться, что есть что

Почему БАД — не лекарство, а дженерик — не подделка. фото: Turbo/Getty ImagesСегодня аптека все больше напоминает супермаркет, только вместо продуктов — десятки баночек, комплексов и средств с обещаниями «для энергии», «для иммунитета» и «для здоровья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии