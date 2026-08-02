БАДы, дженерики, гомеопатия: как разобраться, что есть что

Почему БАД — не лекарство, а дженерик — не подделка. фото: Turbo/Getty ImagesСегодня аптека все больше напоминает супермаркет, только вместо продуктов — десятки баночек, комплексов и средств с обещаниями «для энергии», «для иммунитета» и «для здоровья».