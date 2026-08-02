MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

972 подписчика

БАДы, дженерики, гомеопатия: как разобраться, что есть что

БАДы, дженерики, гомеопатия: как разобраться, что есть что

Почему БАД — не лекарство, а дженерик — не подделка. фото: Turbo/Getty ImagesСегодня аптека все больше напоминает супермаркет, только вместо продуктов — десятки баночек, комплексов и средств с обещаниями «для энергии», «для иммунитета» и «для здоровья».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии