Царьград

5 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Осмелюсь спросить, по деревням ездят газели с джигитами и собирают металолом. Их деятельность кто-нибудь собирается к...В России запретил...
  • Виталий Цуканов
    Амерожидоконкистадоры в стране «у». ТаариНацизм в прошлом,...
  • Сергей Медведев
    Почему поток поставляемого оружия для пана зе до сих пор не иссяк?Почему российские ракеты не летят в сторону аэропор...Русские разбомбил...

Церковь-фронту: верующие Челябинска отправили на СВО автомобили, прицелы и болгарки

Церковь-фронту: верующие Челябинска отправили на СВО автомобили, прицелы и болгарки

Партия гуманитарного груза оценивается в 2,5 миллиона рублей.Верующие Сосновского района и храмов Челябинска собрали большую партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые сражаются в зоне специальной военной операции и мирным жителям Донбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх