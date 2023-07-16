Церковь-фронту: верующие Челябинска отправили на СВО автомобили, прицелы и болгарки

Партия гуманитарного груза оценивается в 2,5 миллиона рублей.Верующие Сосновского района и храмов Челябинска собрали большую партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые сражаются в зоне специальной военной операции и мирным жителям Донбасса.
Партия гуманитарного груза оценивается в 2,5 миллиона рублей.Верующие Сосновского района и храмов Челябинска собрали большую партию гуманитарной помощи военнослужащим, которые сражаются в зоне специальной военной операции и мирным жителям Донбасса.
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