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Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, почему долгие годы не выходила замуж

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, почему долгие годы не выходила замуж

Журналистка и главный редактор канала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему долго не решалась выйти замуж, несмотря на то, что уже жила с телеведущим и режиссером Тиграном Кеосаяном.

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