Генсек ООН Гутерреш заявил, что пандемия ввергла в нищету более ста миллионов человек

ООН, 11 окт - РИА Новости. Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.