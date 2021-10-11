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Генсек ООН Гутерреш заявил, что пандемия ввергла в нищету более ста миллионов человек

Генсек ООН Гутерреш заявил, что пандемия ввергла в нищету более ста миллионов человек

ООН, 11 окт - РИА Новости. Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.

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