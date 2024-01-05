Способности милахи Бреви в новом трейлере Tower of Fantasy На официальном YouTube-кана...

Способности милахи Бреви в новом трейлере Tower of FantasyНа официальном YouTube-канале популярной MMORPG Tower of Fantasy был опубликован второй трейлер милахи Бреви, которая станет лицом следующего специального баннера в игре.
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