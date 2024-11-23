Снят с должности командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин. Об этом сообщают российские военкоры, они же утве...

Снят с должности командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин. Об этом сообщают российские военкоры, они же утверждают, что причиной стали в том числе «неоправданные потери», а также «нежелание Анашкина доводить до высшего командования истинное положение вещей на фронте».