Пашинян считает нецелесообразным голосование о членстве в ЕС

«Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», — добавил политик.
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