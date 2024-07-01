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Пашинян считает нецелесообразным голосование о членстве в ЕС

Пашинян считает нецелесообразным голосование о членстве в ЕС

«Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», — добавил политик.

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