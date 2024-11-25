Половина опрошенных японцев не одобряет действия своего правительства

В Японии уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Сигэру Исибы упал до 31 процента, а уровень неодобрения вырос до 50 процентов, говорится в опросе, проведенном газетой Mainichi Shimbun и Центром социальных исследований.
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