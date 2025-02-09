Фекальное наводнение: жители Краснодара придумали новый способ спастись от канализационных стоков у жилых домов

Фекальное наводнение: жители Краснодара придумали новый способ спастись от канализационных стоков у жилых домовЖители новых районов Краснодара вынуждены защищать тротуары от разлива фекалий мешками с песком.
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