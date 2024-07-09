«По папе скучают и просятся домой», — в сети обсуждают, как Лиза и Гарри ведут себя с новым мужчиной Пугачевой

Не так давно по сети начали распространяться слухи о том, что Алла Борисовна устала от непростых взаимоотношений с мужем Максимом Галкиным* и начала тесно общаться с другим мужчиной из сферы российского шоу-бизнеса, который многократно предлагал ей вернуться домой в Россию и обеспечить все условия, необходимые для комфорта Примадонны и её детей.