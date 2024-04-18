Депутат Колунов предложил решение проблемы с самокатчиками-нарушителями

Надо ограничить скорость транспортного средства Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил решить проблему с самокатчиками-нарушителями путем установки ограничений на скорость движения на тротуарах и в парках, сообщает «Телеканал 360».
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