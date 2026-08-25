Пашинян отзывает посла в России? Инсайдеры озвучили новое имя - кто придёт на смену

Пока Пашинян учит Москву "правильной дипломатии": в Ереване уже выбрали того, кто будет объяснять Кремлю новую армянскую многовекторность: инсайдеры называют имя преемника - он одновременно "дружит" с Лавровым и продвигает курс, от которого у Москвы дёргается глаз.