OpenAI рассчитывает определиться со схемой привлечения инвестиций к концу сле...

OpenAI рассчитывает определиться со схемой привлечения инвестиций к концу следующей неделиАгентство Reuters со ссылкой на The New York Times поделилось очередными слухами о готовящемся новом раунде финансирования OpenAI инвесторами, среди которых Thrive Capital будет играть ключевую роль, вложив по $1 млрд в этом году и в следующем, а вот Apple из этой гонки предпочла выбыть ещё на этапе переговоров.