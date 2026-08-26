На нескольких участках в Рязани ограничат парковку и перекроют движение

В связи с проведением Международного фестиваля экстремальных видов спорта с 6:00 28 августа до 20:00 30 августа будет ограничена парковка на Лыбедском бульваре и на съезде на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской.
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