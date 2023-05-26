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Исследование: женатые мужчины реже страдают от профессионального выгорания

Исследование: женатые мужчины реже страдают от профессионального выгорания

Женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе. Об этом рассказали психологи НИУ ВШЭ, которые провели опрос среди 203 сотрудников российских компаний, занимающих разные должности, в возрасте от 20 до 69 лет.

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