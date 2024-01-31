Замгенпрокурора заявил о попытках врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

ТАСС/Максим Киселев На Дальнем Востоке, несмотря на сравнительную безопасность регионов, фиксируются отдельные попытки противника "расшатать ситуацию", заявил во время выступления на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.
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