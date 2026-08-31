Шоу-бизнес: Бросил молодую жену с сыном, набрал 30 кг и живет с продюсером: Куда пропал Эдуард Радзюкевич в свои 60 лет

Эдуард Радзюкевич стал по-настоящему родным для миллионов зрителей. Он дурачится, примеряет несуразные шляпы, попадает в нелепые истории, и кажется, будто это твой давний добрый сосед заглянул на чашку чая.
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