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Крымская газета

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Крымчанам с 1 сентября доступны новые возможности в мессенджере "МАКС"

Крымчанам с 1 сентября доступны новые возможности в мессенджере "МАКС"

С 1 сентября мессенджер MAX становится многофункциональной платформой: через него можно заселиться в отель, подтвердить возраст в магазине и обратиться в управляющую компанию.

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