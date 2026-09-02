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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Эффективность и возможности мессенджера «Макс» для бизнеса

За последний год «Макс» прошел путь от нового мессенджера до популярной площадки российского диджитал-рынка.

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