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Царьград

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Опрос: Олимпиада привлекла 24% русских, Формула-1 выбрал 15%

Опрос: Олимпиада привлекла 24% русских, Формула-1 выбрал 15%

Опрос сервиса «КИОН Музыка» показал, что 24% русских мечтают увидеть Олимпиаду, а 15% выбрали гонки «Формулы-1».

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