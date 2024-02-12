В Уссурийске задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО

В Уссурийске задержаны подростки, которых подозревают в избиении и ограблении участника СВО. По версии следствия, в конце января 2024 года они проникли в квартиру к мужчине под предлогом того, что он якобы должен им деньги.
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