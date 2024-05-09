6,0-литровый W12 уходит в историю, его заменит 750-сильный V8. Представлена «самая мощная, отзывчивая и эффективная трансмиссия в истории Bentley»

Bentley объявила о прекращении производства своего легендарного 6,0-литрового двигателя W12 с двойным турбонаддувом и выбрала ему мощную замену — новую подключаемую гибридную систему V8, которая будет интегрирована с существующей гибридной технологией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии