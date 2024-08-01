Премьер Франции Атталь сообщил о предотвращении 68 кибератак с начала Олимпиады

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что с начала Олимпийских игр в Париже предотвращено п68 кибератак, в том числе две были направлены непосредственно на объекты Олимпиады: спортивный комплекс Берси и парк Ла-Виллет.