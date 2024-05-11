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Воспитание детей без отца увеличивает риск стрельбы в школах

Воспитание детей без отца увеличивает риск стрельбы в школах

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Комментарии
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М
ММ
В СССР была возможность выдрать хулигана! И это мог сделать прохожий на улице, и все были бы за! Сейчас вас снимут на телефон и выложат в сеть, припишут педофилию и миллион смертных грехов, если посмеете остановить разбушевавшихся малолетних хулиганов.
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10 час.
лина любимцева
Это смотря какой папаша. А то лучше без него. А вообще пасквиль еще тот...
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8 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ИМЕННО!!!... А то пишут тут  что попало.
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8 час.

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