Воспитание детей без отца увеличивает риск стрельбы в школах
Комментарии
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М
ММ
В СССР была возможность выдрать хулигана! И это мог сделать прохожий на улице, и все были бы за! Сейчас вас снимут на телефон и выложат в сеть, припишут педофилию и миллион смертных грехов, если посмеете остановить разбушевавшихся малолетних хулиганов.
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10 час.
лина любимцева
Это смотря какой папаша. А то лучше без него. А вообще пасквиль еще тот...
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8 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ИМЕННО!!!... А то пишут тут что попало.
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8 час.
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