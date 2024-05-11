Воспитание детей без отца увеличивает риск стрельбы в школах

М

ММ

В СССР была возможность выдрать хулигана! И это мог сделать прохожий на улице, и все были бы за! Сейчас вас снимут на телефон и выложат в сеть, припишут педофилию и миллион смертных грехов, если посмеете остановить разбушевавшихся малолетних хулиганов.