Военное обозрение

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Посол РФ в США рассказал о пришедшем письме с призывом отказаться от Родины

Посол РФ в США рассказал о пришедшем письме с призывом отказаться от Родины

Посол Российской Федерации в США сообщает о недавно полученном в свой адрес «оригинальном» письме. По сути, это был прямой призыв выступить против президента России и самой России.

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