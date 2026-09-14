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Орешкин: Не все чувствуют рост зарплат

Орешкин: Не все чувствуют рост зарплат

Рост зарплат в России продолжится, однако пока его чувствуют не все, признал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

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