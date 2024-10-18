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В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов

В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов

В УДМУРТИИ ЗАПУСТИЛИ КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ КОМПЛЕКС СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ ЗДЕСЬ ОРГАНИЗОВАН АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ЦИКЛОМ ОБРАБОТКИ 000000; " data-record-type="165" data-bg-color="ffffff;">Юрий Абашев17 октября 2024 года На полигоне «Чистый город», что на 31-м километре Нылгинского тракта, запущен в работу крупнейший в Удмуртии сортировочный комплекс по обработке бытовых отходов.

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