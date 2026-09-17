В комментариях в "Телеграме" под моим репостом о выборах один человек мне написал: "О плохой партии которая дала вам образование и дорогу во взрослую жизнь сказали.
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- ИК Друзья, единомышл...
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