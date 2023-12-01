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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Свищев: «МОК открыл ящик Пандоры, разрешив переход спортсменам без карантина. Беспредел и беззаконие»

Ранее МОК одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные, освободив их от трехлетнего карантина на основании приостановки членства Олимпийского комитета России в МОК.

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