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Прокурор МУС ответил на критику Запада по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Прокурор МУС ответил на критику Запада по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Лондон и Вашингтон, которые критикуют запрос Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за методы ведения войны в секторе Газа, должны вспомнить, как вели себя власти их государств в подобных случаях.

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