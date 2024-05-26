Прокурор МУС ответил на критику Запада по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Лондон и Вашингтон, которые критикуют запрос Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за методы ведения войны в секторе Газа, должны вспомнить, как вели себя власти их государств в подобных случаях.