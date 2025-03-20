«Крылья» может возглавить Булатов – один из помощников Осинькина. Игнашевич и Адиев тоже в списке

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Булатов – один из ассистентов нынешнего тренера самарского клуба. В качестве главного тренера он возглавлял «Факел», «Арарат» (Ереван), «Арарат» (Москва), «Сахалин», курский «Авангард» и брянское «Динамо».
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