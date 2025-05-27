Отрицательные эмоции ведут к физическим заболеваниям

Когда негативные эмоции накапливаются, они сказываются на состоянии нашего организма. Страх, например, мы чувствуем, когда напряжены, лишены смелости, когда больше думаем и хотим соответствовать ожиданиям других, а не собственным желаниям, когда чувствуем, что не на кого опираться.