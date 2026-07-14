Пакистан: местный рейнджер был убит и еще один ранен после того, как боевики, связанные с запрещенным Объединенным комитетом действий Авами Джамму Кашмира (JAAC), открыли беспорядочный огонь по автовокзалу Матиал Майра в Равалакоте, Азад, Джамму и Кашмир, рано утром по местному времени.