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Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»

«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.

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