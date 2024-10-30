Глава Пентагона Остин допустил вовлечение третьих стран в украинский конфликт

США не могут помешать военным из КНДР находиться в зоне спецоперации Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне специальной военной операции.