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Утренняя сводка на 15 января: Терны, Часов Яр, Торецк, Котлино, Купянск – основные изменения ЛБС

Утренняя сводка на 15 января: Терны, Часов Яр, Торецк, Котлино, Купянск – основные изменения ЛБС

Краснолиманское направление: Минобороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Терны. Это серьезная локация севернее Торского, который не получается занять уже достаточно долго (до этого боестолкновения шли восточнее).

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