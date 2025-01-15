Утренняя сводка на 15 января: Терны, Часов Яр, Торецк, Котлино, Купянск – основные изменения ЛБС

Краснолиманское направление: Минобороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Терны. Это серьезная локация севернее Торского, который не получается занять уже достаточно долго (до этого боестолкновения шли восточнее).
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