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Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в Алтайском крае

Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в Алтайском крае

Губернатор отметил, что цены на продукты в магазинах - одна из самых волнующих и чувствительных тем Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край - один из ключевых аграрных регионов в стране, поэтому цены на продукты, особенно на яйца и мясо птицы, очень волнуют местных жителей.

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