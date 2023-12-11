Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в Алтайском крае

Губернатор отметил, что цены на продукты в магазинах - одна из самых волнующих и чувствительных тем Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край - один из ключевых аграрных регионов в стране, поэтому цены на продукты, особенно на яйца и мясо птицы, очень волнуют местных жителей.