iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

200 дюймов, Wi-Fi 6, встроенный Netflix за 70 долларов. Представлен дешёвый проектор XElectron Techno C7 с поворотной подставкой и 20-ваттными динамиками

200 дюймов, Wi-Fi 6, встроенный Netflix за 70 долларов. Представлен дешёвый проектор XElectron Techno C7 с поворотной подставкой и 20-ваттными динамиками

Новинка поддерживает потоковые сервисы без дополнительных приставокКомпания XElectron представила бюджетный домашний проектор Techno C7, сочетающий функции смарт-ТВ, встроенные стриминговые сервисы и гибкие возможности установки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии