200 дюймов, Wi-Fi 6, встроенный Netflix за 70 долларов. Представлен дешёвый проектор XElectron Techno C7 с поворотной подставкой и 20-ваттными динамиками

Новинка поддерживает потоковые сервисы без дополнительных приставокКомпания XElectron представила бюджетный домашний проектор Techno C7, сочетающий функции смарт-ТВ, встроенные стриминговые сервисы и гибкие возможности установки.
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