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Туризм и География

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День грибника, школьный праздник и крыша: как прошла моя насыщенная неделя

День грибника, школьный праздник и крыша: как прошла моя насыщенная неделя

Бывают дни, когда события накатывают одно за другим, и только к вечеру понимаешь, сколько всего успело вместиться в какие-то сутки.

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