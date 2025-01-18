Шаман как символ веры и надежды: стоит ли увековечить его имя в названиях улиц России? Ирэн ОрлонскаяИмя настоящего патриота и «великого певца русской земли» Шамана с успехом звучит по всей стране, но время от времени он сталкивается с непростыми реальностями.