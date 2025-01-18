Шаман как символ веры и надежды: стоит ли увековечить его имя в названиях улиц России?

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Комментарии
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Галина Друзина
Я думаю, что рановато называть улицу его именем, ну написал хорошие песни, спасибо большое, люди ему благодарны и этого хватит.
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