Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями, обвинил Киев в нарушении Устава ООН и предупредил о возможных последствиях не только для Украины, но и для её западных союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии