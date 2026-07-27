НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

86 подписчиков

Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент

Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями, обвинил Киев в нарушении Устава ООН и предупредил о возможных последствиях не только для Украины, но и для её западных союзников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии