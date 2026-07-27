Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями, обвинил Киев в нарушении Устава ООН и предупредил о возможных последствиях не только для Украины, но и для её западных союзников.