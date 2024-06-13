Все-таки обиделся политолог Сергей Караганов на Путина. Караганов, как вы знаете, вел стратегическое выступление президента России на недавно прошедшем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Хрюкнувший" политолог Караганов настаивает на переносе столицы. В какой город?
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Sergiy Che
Не повторяй "хрюкалок" - "карагановы эт тот ишшо "верх" - он ничё не решает))
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13 час.
Sergiy Che
...спешно кинулся сливаться с Натахой в пацалуе в "дёсны" опущенец Тан - один то уже сцыт открывать грызло (в которое ему сразу насуют так, что он потом визжит и хнычет сутками напролёт)) так теперь к Натахе в сворку подтяффкалок лезет (а она по дури - то "Караганова в "верхи" записывает, то опущенца - нерусь Тановскую малообразованную в подпевалы со всей его вонью подбирает - совсем "виденье" своё потеряла во всё уже с помоечниками водтся! 🤣))
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13 час.
Алексей Тан
Я за несколько лет, до Караганова, здесь на ТМ писал!... что Москва, это государство в государстве!... и как любое государство, она (Москва) преследует, в певую очередь свои интересы!!!... и это одна из причин, почему РЕГИОНЫ... не развивались, должным образом!... всё всасывала в себя.
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13 час.
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