"Хрюкнувший" политолог Караганов настаивает на переносе столицы. В какой город?

Sergiy Che

...спешно кинулся сливаться с Натахой в пацалуе в "дёсны" опущенец Тан - один то уже сцыт открывать грызло (в которое ему сразу насуют так, что он потом визжит и хнычет сутками напролёт)) так теперь к Натахе в сворку подтяффкалок лезет (а она по дури - то "Караганова в "верхи" записывает, то опущенца - нерусь Тановскую малообразованную в подпевалы со всей его вонью подбирает - совсем "виденье" своё потеряла во всё уже с помоечниками водтся! 🤣))