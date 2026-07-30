Священник рассказал, как родителям подготовиться к крещению ребёнка

Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов объяснил, что перед крещением родителям и крёстным нужно пройти собеседования, прочитать Евангелие, выучить молитвы, исповедаться и причаститься.
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