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МОСИНФОРМ

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День в истории: 31 июля Московская энергосистема отмечает свое 139-летие

День в истории: 31 июля Московская энергосистема отмечает свое 139-летие

31 июля 1887 года считается днем рождения Московской энергосистемы. В этот день состоялось заключение контракта правлением «Общества электрического освещения», созданного немецкими предпринимателями братьями Сименсами, на освещение на Тверской улице Пассажа госпожи Лидии Постниковой, супруги известного московского купца Дмитрия Постникова.

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