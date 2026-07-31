День в истории: 31 июля Московская энергосистема отмечает свое 139-летие

31 июля 1887 года считается днем рождения Московской энергосистемы. В этот день состоялось заключение контракта правлением «Общества электрического освещения», созданного немецкими предпринимателями братьями Сименсами, на освещение на Тверской улице Пассажа госпожи Лидии Постниковой, супруги известного московского купца Дмитрия Постникова.