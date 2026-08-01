Американский генерал: У меня нет эсминцев для защиты Израиля Чтобы защитить Израиль от возможных атак Ирана, необходим как минимум ещё один эсминец ПРО ВМС США.
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Американский генерал: У меня нет эсминцев для защиты Израиля Чтобы защитить Израиль от возможных атак Ирана, необходим как минимум ещё один эсминец ПРО ВМС США.
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