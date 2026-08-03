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Аргументы недели

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Le Figaro: «Маленькая вылазка» Трампа против Ирана превратилась в долгую войну

Le Figaro: «Маленькая вылазка» Трампа против Ирана превратилась в долгую войну

Le Figaro (Франция). «Объявленная Трампом в начале конфликта против Ирана „маленькая военная вылазка“ превратилась в долгий поход.

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