«И привезенных вышлют?»: Госдума готовится окончательно закрыть вопрос семей мигрантов в России

Как надоели эти пустые бла- бла: 100 человек вышлют, 10 тысяч с кишлаками запустят.Обмануть народ, пытаться делать какие- то телодвижения? А их становится катастрофически больше- это что за арифметика?! Очередной обман россиян?! Как вы надоели, пустоголовые « деятели»!!!

ПМ

Павел Миллер

В Санкт-Петербург и Ленобласть с начала 2024 года въехали порядка 404 тыс. иностранных граждан. Рост составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По данным Росстата, численность населения Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 5 597 763 человека.Идёт замещение горожан преступниками,насильниками и просто хамами!!! Впереди выборы губернатора.То-то ещё будет!!!