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«И привезенных вышлют?»: Госдума готовится окончательно закрыть вопрос семей мигрантов в России

«И привезенных вышлют?»: Госдума готовится окончательно закрыть вопрос семей мигрантов в России

Депутаты Госдумы обсуждают вопрос запрета на перевоз семей трудовых мигрантов в Россию. В Рунете интересуются, распространится ли ограничение на уже живущих в РФ иностранцев.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Как надоели эти пустые бла- бла: 100 человек вышлют, 10 тысяч с кишлаками запустят.Обмануть  народ, пытаться делать какие- то телодвижения? А их становится катастрофически больше- это что за арифметика?! Очередной обман россиян?! Как вы надоели, пустоголовые « деятели»!!!
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1 час.
Сергей Киселев
Точно так!
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1 час.
ПМ
Павел Миллер
В Санкт-Петербург и Ленобласть с начала 2024 года въехали порядка 404 тыс. иностранных граждан. Рост составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По данным Росстата, численность населения Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 5 597 763 человека.Идёт замещение горожан преступниками,насильниками и просто хамами!!! Впереди выборы губернатора.То-то ещё будет!!!
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10 мин.

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